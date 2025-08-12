قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حنان وجدي بعد فوزها بعضوية الشيوخ: الاستثمار والصناعة الوطنية على رأس أولوياتي

محمد الشعراوي

عبرت النائبة الدكتورة حنان وجدي عن سعادتها بفوزها بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن هذه الثقة التي منحها لها الشعب المصري تمثل مسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

وأوضحت وجدي لـ صدى البلد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد على مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ضرورة لمواكبة التنافسية العالمية.

وأضافت أن شراكة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأكدت أن قضايا التضخم والدين العام والصناعة الوطنية ستكون ضمن أولويات عملها تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال الدفع نحو سياسات اقتصادية متوازنة تحافظ على استقرار الأسعار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد.

