خبير: الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ متاحة لمدة 48 ساعة والإدارية العليا تفصل نهائيا

علق عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية والبرلمانية، على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن باب الطعن على النتائج يُفتح لمدة 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك بدءًا من إعلان النتائج الرسمية.

وأوضح قنديل، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أي مرشح يحق له خلال هذه الفترة التقدم بطعن على النتائج المُعلنة، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستبدأ في الفصل في الطعون اعتبارًا من يوم الجمعة ولمدة 10 أيام، على أن تكون قراراتها نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى، وهو ما اعتبره نقطة بالغة الأهمية في العملية الانتخابية.

وحول إمكانية تعديل النتائج، أشار قنديل إلى أن تغيير في أسماء الفائزين أو نتائج الفرز أمر وارد نظريًا، لافتًا إلى أنه سبق حدوث ذلك في انتخابات مجلس النواب، لكن لم يتم رصد أي تغييرات مماثلة في انتخابات مجلس الشيوخ في دورتها السابقة.

وأكد أن عملية الفصل في الطعون وإعادة الفرز – إن وجدت – ستنتهي بحلول 24 أغسطس الجاري، ليُغلق بعدها ملف النتائج رسميًا وتُصبح غير قابلة للتعديل.