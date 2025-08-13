قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الاربعاء 13-8-2025، شهدت حالة من الهدوء.

وأمس الثلاثاء، انخفض سعر صرف الدولار  في 24 بنكا.

سجل أقل سعر للدولار في البنوك  48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 13-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك نكست 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك البركة  48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول   48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك    48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع

الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه

