سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحثت السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، اتساقًا مع الجهود الجارية لتفعيل نتائج زيارة الرئيس السيراليوني جوليوس مآدا بيو إلى مصر في مارس الماضي.



وناقش الجانبان إمكانية تنظيم منتدى أعمال مشترك بين مصر وسيراليون خلال الفترة المُقبلة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الصناعية في البلدين، وتبادل الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات المؤسسية بين غرفتي التجارة المصرية والسيراليونية، وزيادة التنسيق بينها لدعم رجال الأعمال والمستثمرين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإفريقية.



كما تناول اللقاء إعادة تفعيل المعرض التجاري المصري لما يمثله من فرصة لعرض المنتجات المصرية بمختلف قطاعاتها، إلى جانب تقديم عروض ثقافية وفنية مصرية تعكس عمق الروابط بين الشعبين.



وأكدت السفيرة المصرية، على التزام مصر بمواصلة دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق مصالح البلدين ويدفع نحو شراكة استراتيجية متنامية على الصعيدين الثنائي والقاري، مع أهمية البناء على الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة الحرة AFCFTA، وتعزيز تواصل القطاع الخاص من البلدين لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة.