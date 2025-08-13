قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني
السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني
أ ش أ

بحثت السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، اتساقًا مع الجهود الجارية لتفعيل نتائج زيارة الرئيس السيراليوني جوليوس مآدا بيو إلى مصر في مارس الماضي.


وناقش الجانبان إمكانية تنظيم منتدى أعمال مشترك بين مصر وسيراليون خلال الفترة المُقبلة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الصناعية في البلدين، وتبادل الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات المؤسسية بين غرفتي التجارة المصرية والسيراليونية، وزيادة التنسيق بينها لدعم رجال الأعمال والمستثمرين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإفريقية. 


كما تناول اللقاء إعادة تفعيل المعرض التجاري المصري لما يمثله من فرصة لعرض المنتجات المصرية بمختلف قطاعاتها، إلى جانب تقديم عروض ثقافية وفنية مصرية تعكس عمق الروابط بين الشعبين.


وأكدت السفيرة المصرية، على التزام مصر بمواصلة دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق مصالح البلدين ويدفع نحو شراكة استراتيجية متنامية على الصعيدين الثنائي والقاري، مع أهمية البناء على الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة الحرة AFCFTA، وتعزيز تواصل القطاع الخاص من البلدين لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة.

السفيرة رشا سليمان سفيرة مصر بفريتاون إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني العلاقات الاقتصادية والتجارية الرئيس السيراليوني جوليوس مآدا بيو

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

