وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يتفقدان أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملعب استاد القاهرة، استعدادا لاستضافة مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تفقدا أرضية الملعب وغرف الملابس واخر المستجدات قبل استضافة المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل من الدوري المصري الممتاز.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهمية جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة كافة المباريات الكبرى.

وأضاف صبحي: “إن رؤيتنا لا تقتصر على تطوير الملاعب فحسب، بل تمتد لتشمل خططاً طموحة لتطوير كافة المنشآت الرياضية في مصر.. نسعى جاهدين لتهيئة بيئة رياضية متكاملة تدعم الشباب والرياضيين، وتسهم في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.