استمرار حبس المتهم بتمـ.ـزيق ذراع كهربائي في كرداسة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات ، حبس المتهم بالتعدي على كهربائي وإصابته إصابات بالغة في جسده بسلاح أبيض، خلال عودته من عمله، بمدينة كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص لاتهامه بالاعتداء على عامل كهرباء، وإصابته إصابات بالغة في جسده بسلاح أبيض، خلال عودته من عمله.

وقال إسلام، عامل الكهرباء، إن تفاصيل الواقعة بدأت عندما كان عائدًا من عمله حوالي الساعة الرابعة فجرا وخلال سيره في أحد شوارع القرية تفاجأ بتعدي شقيق المتهم عليه بالضرب دون سبب، مضيفًا: ضربني وضربته بالقلم.

وأضاف أن شقيق المتهم توجه للشكوى لوالديه بأن المجني عليه تعدى عليه بالصفع، مشيرًا إلى أن والد المتهم عندما توجه لسؤال الشهود علم بأن نجله هو من بدأ بالتعدي بالضرب على المجني عليه فلم يصدر من والده أي رد فعل أو تعدي.

وأوضح أنه ذهب للجلوس أسفل منزله بعدما صفع شقيق المتهم فتفاجئ بأن المتهم قادم إليه ورفقته عددًا من أصدقائه وأصدقاء شقيقه، وعندما حاول التحدث مع المتهم وشرح حقيقة الأمر له تعدي عليه المتهم بالضرب باليد ثم أخرج سلاحا أبيض -سكين- واعتدى عليه بالضرب مما تسبب له في إصابات بالغة بالذراع.