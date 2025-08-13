قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية خلال يوليو

ماشية
ماشية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا 47,273 رأس ماشية.

وقال الدكتور حامد  الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة، باستمرار جهود رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، فضلاً عن تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي خلال يوليو لحوالي 47,273 رأس ماشية من خلال نقاط التلقيح الاصطناعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، لدعم المربين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس الهيئة، أنه تم إنتاج حوالي 47,050 جرعة سائل منوي مجمد من طلائق متميزة في وحدة التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالعباسية، بالإضافة إلى توزيع 35,124 جرعة على نقاط التلقيح الاصطناعي بالمحافظات لتعزيز القدرات الوراثية للقطعان.

وفيما يتعلق بجهود تقديم خدمات الرعاية التناسلية، أوضح رئيس الهيئة، أنه تم تشخيص الحمل لعدد 16,790 رأس ماشية تشمل: 7,897 رأس من الأبقار، 3,301 رأس من الجاموس، و5,592 رأس من الأغنام والماعز، لافتًا إلى أنه تم أيضًا علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 18,869 رأس، شملت: الشيوع الصامت والمتكرر، التهابات الرحم بأنواعها، خمول المبايض، تحوصل المبايض، سوء التغذية، وغيرها من الأسباب المؤثرة على الكفاءة التناسلية للقطعان.

وأضاف أنه تم علاج أمراض الضرع لعدد 3,950 رأس ماشية، تشمل: 2,495 رأس من الأبقار، 1,292 رأس من الجاموس، و163 رأس من الأغنام والماعز، كما تم علاج أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي والنقص الغذائي والحالات الجراحية لعدد 658 رأس، وكذلك علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد 2,478 رأس، شملت: التهابات الرحم، حمى النفاس، احتباس المشيمة، الولادات العسرة، الانقلابات الرحمية والمهبلية، وغيرها.

الزراعة الرعاية التناسلية التلقيح الاصطناعي رأس ماشية

