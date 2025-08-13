قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
محافظات

محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني
أ ش أ

 اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم /الأربعاء/، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة. 


وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نادية فتحي، أن المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025 - 2026؛ جاءت بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ودراسة الفراغات بعد نتائج تنسيق المرحلة الثانية بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري وفندقي)، وتم إعداد التنسيق بناء على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى على أن تكون أولوية القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمي الذي توجد به المدرسة للأعلى مجموعًا مع الالتزام بعدد الفصول وكثافة الفصل.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم فتح التقديم بفصول الخدمات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية وذلك طبقا للقرار رقم 160 بتاريخ 2020/9/24 بالشروط الآتية، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ألا يزيد ين الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عاما، ألا يقل عدد الطلاب في الفصل عن 20 طالبًا ولا يزيد عن 40 طالبًا، ويخصص لهم فصول مستقلة بالفترة المسائية. 

محافظ مطروح تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني الإدارات التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم

