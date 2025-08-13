محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني

اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم /الأربعاء/، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نادية فتحي، أن المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025 - 2026؛ جاءت بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ودراسة الفراغات بعد نتائج تنسيق المرحلة الثانية بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري وفندقي)، وتم إعداد التنسيق بناء على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى على أن تكون أولوية القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمي الذي توجد به المدرسة للأعلى مجموعًا مع الالتزام بعدد الفصول وكثافة الفصل.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم فتح التقديم بفصول الخدمات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية وذلك طبقا للقرار رقم 160 بتاريخ 2020/9/24 بالشروط الآتية، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ألا يزيد ين الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عاما، ألا يقل عدد الطلاب في الفصل عن 20 طالبًا ولا يزيد عن 40 طالبًا، ويخصص لهم فصول مستقلة بالفترة المسائية.