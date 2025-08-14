قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025: مجاملات غير متوقعة

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ثق بحدسك عند اتخاذ قرارات صغيرة، فهذه القرارات تُشكل التقدم المُقبل ركّز على التواصل الواضح مع أحبائك، واغتنام فرص النمو الشخصي. الصبر يُثمر نتائج إيجابية طوال يومك.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

شارك مشاعرك الصادقة بلطف واستمع بصدر رحب. تُعزز اللفتات العاطفية الصغيرة، كالرسائل الرقيقة أو الأفعال اللطيفة، الروابط قد يتلقى العازبون مجاملات غير متوقعة، مما يُنبئ بآفاق رومانسية جديدة. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 حافظ على رطوبة جسمك بشرب كميات وفيرة من الماء طوال اليوم، تستفيد صحتك العقلية من جلسات تأمل قصيرة أو تدوين يوميات لتصفية ذهنك، أعطِ الأولوية لراحة كافية من خلال الحفاظ على جدول نوم منتظم

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 يُقدّر زملاؤك أو مرشدوك تفانيك، وقد يُقدّمون لك التوجيه اللازم لتنمية مهاراتك تجنّب التسرّع في إنجاز المهام؛ فالاهتمام بالتفاصيل يُعزّز سمعتك. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

سيجد المهتمون بالتصميم الداخلي والهندسة المعمارية والإعلام والأدوية والدراسات الأكاديمية وإدارة الفنادق والتأمين أسبابًا لتغيير وظائفهم، سيكون التزامك هو السمة الرئيسية التي ستلعب دورًا رئيسيًا في الترقية أو التقييم. 

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج السرطان اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

جانب من الاجتماع

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

خلال التوقيع

50 مليون جنيه تمويل جديد لدعم مستشفي 57357 من البنك الأهلي..تفاصيل

بالصور

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

القهوة
القهوة
القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد