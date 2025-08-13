مساجدنا حياة.. مبادرة لأوقاف الدقهلية لغرس حب القراءة لدى الشباب

نظمت أوقاف الدقهلية فعاليات مبادرة “مساجدنا حياة” بمسجد النصر، بالتعاون مع اتحاد “بشبابها”، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، بهدف جعل المساجد مراكز إشعاع فكري وثقافي وحضاري يخدم المجتمع.

شهد اللقاء جلسة تفاعلية ثرية شارك فيها الشباب بروح حماسية، تم خلالها التأكيد على أهمية القراءة باعتبارها مفتاح تنمية الفكر، وأداة لصناعة وعي راشد، ووسيلة لفتح آفاق الإبداع والمعرفة. كما تم حث الحاضرين على جعل القراءة عادة يومية، تعزز القدرة على التحليل والنقد الإيجابي، وتحصّن العقول ضد الأفكار الهدامة.

تسعى المبادرة إلى ربط النشء والشباب بالمساجد ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كحاضنات للتثقيف والتدريب وصقل المهارات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وفاعل في مجتمعه.

وذلك بمتابعة مباشرة من الدكتور محمد عوض، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، الذي يحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تمزج بين القيم الدينية والمفاهيم المعاصرة لبناء الإنسان.