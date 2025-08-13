قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
رياضة

استكمال لمسيرة حياة كريمة.. افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بالأسمرات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والمهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والاستاذ حسن الغندور، رئيس مجلس امناء التنمية الشبابية بالاسمرات، حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية بالاسمرات.

أعقبها القيام بجولة تفقدية في المركز حيث تفقدوا "الملعب القانوني، ملعب كرة قدم خماسي، ملعب متعدد الاغراض".

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح حمام السباحة نصف الأولمبي بمركز التنمية الشبابية بالاسمرات يمثل خطوة حيوية ضمن استراتيجية الوزارة الطموحة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوفير بنية تحتية متكاملة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية. مشددا على ايمان الدولة المصرية بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي أداة فعالة لبناء الشخصية، وصقل المواهب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، خاصة في المناطق التي تشهد تطويراً حضرياً مستمراً.

وأضاف صبحي أن هذا المشروع يأتي في إطار التنسيق المتكامل مع كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، لضمان خدمة قطاع عريض من قاطني المنطقة، وتلبية احتياجاتهم الرياضية والشبابية. ويؤكد هذا الافتتاح على التزام الدولة الراسخ بدعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبنائنا، من خلال الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته البدنية والذهنية.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح حمام السباحة نصف الأوليمى اليوم استكمال لاحدى حلقات نجاح جهود الدولة في تطوير وتقديم حياة كريمة للمواطن في الأحياء المطورة، ومن بينها النهوض بالمستوى الرياضي لأبنائنا القاطنين بها، بعد أن قامت الدولة بالانتهاء من بناء الوحدات السكنية الحضارية في إطار النهضة الشاملة في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ القاهرة مركز التنمية الشبابية بالاسمرات

