قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يُوصي بـ 3 أمور
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025: اغتنام الفرص الإيجابية

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

 يُعجب الناس بشجاعتك ويطلبون نصيحتك. تحلَّ بالصبر وأنت تتحكم بمشاعرك وتحافظ على حدود واضحة، واغتنام الفرص الإيجابية برؤيتك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

إذا كنتَ عازبًا، فقد تُثمر محادثة ودية رومانسية عندما تتبع قلبك. ثق بحدسك تجاه من تُقابلهم، أظهر المودة بلمسات رقيقة أو كلمات لطيفة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 قد تشعرين بصداع خفيف، بينما تفضل بعض النساء أخذ قسط من الراحة، على الأطفال توخي الحذر، فقد تظهر كدمات أثناء اللعب مساءً. على كبار السن عدم تفويت الأدوية حتى أثناء السفر اليوم.

برج العقرب مهنيا

 يُقدّر زملاؤك تفانيك ويطلبون رأيك في القرارات الرئيسية. حافظ على تنظيمك من خلال تحديد أولوياتك وإنجاز البنود واحدًا تلو الآخر. تذكّر أن تأخذ فترات راحة قصيرة لإعادة شحن طاقتك. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ناقش أفكارك الاستثمارية مع مستشار أو صديق موثوق به للحصول على منظور جديد. اختر الخيارات الذكية بدلًا من المخاطرة لحماية أموالك. ادخار القليل من كل دخل يبني شبكة أمان. 

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد