المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان

مسئول روسي يكشف سبب نجاح عقد قمة بين بوتين وترامب
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار العالم

القسم الخارجي

في خطوة تضامنية رمزية تحمل أبعادًا إنسانية، أعلن ستة من معتقلي "حراك الريف" بسجن طنجة 2 دخولهم في إضراب شامل عن الطعام والماء لمدة 48 ساعة، ابتداءً من يوم الإثنين وحتى مساء يوم الأربعاء، تعبيرًا عن تأثرهم بمعاناة المدنيين في غزة والسودان جراء سياسة التجويع، وتنديدًا بما وصفوه بـ"تقاعس المجتمع الدولي" في مواجهة ما يجري من جرائم إبادة 

يشمل الإضراب كلًّا من: ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبيل أحمجيق، محمد حاكي، سمير إغيذ، وزكريا أضهشور 

وقد عبّر هؤلاء المعتقلون، في رسالة وزّعها طارق الزفزافي شقيق ناصر، عن أن هذه الخطوة الاحتجاجية تحمل بعدًا إنسانيًا عميقًا، لأجل لفت الأنظار إلى الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يتعرض لها المدنيون في غزة والسودان، وإلى صمت المنتظم الدولي حيال المجازر الممنهجة 

وقد أوضحت المحامية والناشطة الحقوقية سارة سوجار، التي زارت المعتقلين داخل "سجن طنجة 2"، أنهم يتفاعلوا مع الأحداث المحلية والدولية بوعي كبير، وأن لديهم تاريخًا من المبادرات النضالية الرمزية، حتى داخل أسوار السجن. يأتي هذا التضامن هذه المرة من باب "عمق التضامن وفق الإمكانيات المسموح بها" في زمن الإبادة الجماعية، وللتعبير عن رفضهم لما يُسمّونه "صمت المجتمع الدولي" 

كما أكدت سوجار أن القضية الفلسطينية كانت دائمًا محطّ تضامن من قبل الحقوقيين في المغرب، معتبرة أن هذه الخطوة الرمزية استمرار لمسار طويل بدأ منذ سنوات الرصاص، حيث صدرت رسائل تضامنية من داخل المعتقلات، وهي اليوم تتواصل ضمن "حراك الريف" الذي يتبنّى المواقف الحقوقية حتى في ظل الاعتقال 

ولا تقتصر هذه المبادرة على الرمزية فحسب، بل هي رسالة احتجاجية قوية تُوجّه للمجتمع الدولي، ولجهاته المختلفة، لتذكيرهم بمسؤولياتهم إزاء حماية المدنيين في مناطق النزاع، ولا سيما تحت حصار وتجويع ممنهج. الإضراب يؤكد أن السجون ليست سياجًا يفصل عن الأحداث، بل منصة يمكن أن تنبض بالتضامن والحرية حتى من داخلها.

