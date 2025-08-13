الزمالك يتمسك باستمرار أحمد سمير في قطاع الناشئين

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك باستمرار أحمد سمير، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ورفض رحيله لتولي القيادة الفنية لفريق لافيينا في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

وكان أحمد سمير قد اعتذر لمحمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، عن عدم قيادة الفريق في الموسم الجديد، في ظل تمسك مسؤولي القلعة البيضاء باستمراره ضمن الجهاز الفني لقطاع الناشئين.

ووجه سمير الشكر لرئيس نادي لافيينا على ثقته في قدراته الفنية، متمنيًا له ولناديه التوفيق في المرحلة المقبلة، بينما يعمل مجلس إدارة الزمالك على تجهيزه كأحد الكوادر الزملكاوية في مجال التدريب خلال الفترة القادمة.