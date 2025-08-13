الرئيس اللبناني: تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الأخيرة ليست مفيدة

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة ليست مفيدة، معبراً عن ضرورة أن تكون العلاقات مبنية على التعاون البناء وعدم التصعيد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إيران تؤكد دعمها لمؤسسات الدولة اللبنانية

في المقابل، أكد علي لاريجاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن إيران تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية واحترام استقلال لبنان، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.