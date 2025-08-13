منسق عام"حياة كريمة "ببني سويف يتابع إجراءات دخول الخدمة لمشروعات بطنسا بنى مالو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار التنسيق وتضافر كل الجهات ذات الصلة لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر، وفي وجود ممثلي تلك الجهات، لمتابعة الأعمال والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تلك المشروعات فى التوقيتات المحددة مسبقا ودخولها الخدمة، وإعداد تقارير دورية ،متضمنة نسب التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير العمل لتذليلها وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات والوزارات المعنية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير المتابعة الميدانية ، الذي عرضه معاون المحافظ "د.محمد جبر" منسق عام المبادرة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى الجولة التفقدية التي قامت بها وحدة حياة كريمة بالديوان العام تحت إشراف معاون المحافظ، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وسير الأعمال في عدد من المشروعات بطنسا بني مالو مركز ببا ، وفي حضور نائب رئيس المدينة وليد كامل ، وذلك للوقوف على موقف تسليمها و جاهزيتها واجراءات تشغيلها لخدمة المواطنين.

شملت الجولة التفقدية متابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والخدمات الجماهيرية، وتم الاستماع لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، ومدى التزام الشركات التي تقوم بتنفيذ التجهيزات بالجدول الزمني المحد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية .

حيث أكد "جبر" أن هذه المتابعة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بضرورة الوقوف ميدانيًا على معدلات الإنجاز والتشغيل الفعلي للمشروعات المنتهية ، ورصد أي تحديات قد تعوق تسليم أو تشغيل المشروعات، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة من المبادرة الرئاسية.