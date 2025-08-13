بعد الهزيمة من المصري.. تعديلات في تشكيل الاتحاد السكندري آمام مودرن

استقر أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق قبل مواجهة مودرن سبورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يعدل أحمد سامي، تشكيل الاتحاد وقد تشهد ظهور أكثر من لاعب في التشكيل الأساسي مثل أبو بكر ليادي وفيفور أكيم واللعب بمهاجم وحيد وهو جون إيبوكا مع عودة أكثر من لاعب مثل عمرو جمعة وعبد الرحمن بودي ومحمود عجيب للدكة.

وخسر الاتحاد السكندري من المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن هزيمة فريقه أمام المصري البورسعيدي جاءت بسبب الفروق الفردية لبعض اللاعبين، وليس نتيجة أسلوب اللعب أو الخطة الفنية.