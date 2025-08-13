قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من إدراجها بقائمة إرتكاب العنف الجنسي

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل على خلفية ما وصفه بـ"معلومات موثوقة" تفيد بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية أعمال عنف جنسي بحق أسرى فلسطينيين.

وفي رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون – الذي نشر مضمونها على منصة "إكس" – أعرب جوتيريش عن "قلق بالغ" إزاء تقارير تشير إلى وقوع انتهاكات في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية.

وأوضح الأمين العام أن رفض إسرائيل المتكرر السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى هذه المواقع جعل من الصعب تحديد أنماط أو منهجية الانتهاكات بشكل قاطع. 

ومع ذلك، أكد أنه وضع القوات الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيدًا لاحتمال إدراجها في التقرير الأممي المقبل المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

ودعا جوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع أعمال العنف الجنسي، مطالبًا بوضع التزامات زمنية محددة، وإصدار أوامر واضحة بمنع هذه الممارسات، والتحقيق الجاد في كل الادعاءات الموثوقة.

في المقابل، رفض دانون هذه المزاعم، واعتبرها "اتهامات بلا أساس" تستند إلى "مصادر منحازة"، مشددًا على أن على الأمم المتحدة أن تركز على "جرائم الحرب المروعة" التي ارتكبتها حركة حماس، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والالتزام بالقانون الدولي.

