حسن الرداد يشعل غضب متابعيه برسالة عبر فيسبوك

أثار الفنان حسن الرداد، موجة من الجدل بين محبي الصيف ومحبي الشتاء، بعد إعلانه لحب لفصل الصيف، متمنيًا تأخر قدوم الشتاء 4 أعوام.

وقال حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "نفسي يتأخر فصل الشتاء 4 سنين ويلغوا مكالمات ال تسويق العقارى".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشوره و جاءت التعليقات كالتالي : مش هتفرج علي فيلمك مدام بتحب الشتا ، "هتزعلنا منك ليه...كله إلا الشتاااا،، كنت بحبك دلوقتي خلاص،، حرام عليك احنا بنموت شتاء ايه اللي يتأجل، ورد آخر: "طب أي رايك انا اللى هلغيلك الفولو عشان عايز تلغي الشتا" .

حرص الفنان حسن الرداد، على نشر صور تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك لإحياء ذكرى وفاته.

وعلق حسن الرداد على الصور قائلاً: “فى ذكرى رحيل الفنان و الأستاذ و أبى الروحى الأستاذ نور الشريف، إنه أكبر من مجرد فنان، فهو واحد من أهم صناع الفن المصري عبر تاريخه الطويل، لقد ساهم في تقديم العديد من المواهب الفنية المصري التي أكتشفها ومنحها الفرصة ( مخرجين _ مؤلفين_ ممثلين _ مصورين …..)”.