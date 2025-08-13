إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص بالخانكة

شهدت منطقة عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقى العلاج، وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص، بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة.

وانتقلت على الفور قوات الامن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقى العلاج، بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.