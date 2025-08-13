بدر حامد يرد على شكوى عمار ياسر بشأن مستحقاته في الزمالك

كشف بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن اللاعب عمار ياسر يُعد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض، مشددًا على احترام إدارة القطاع له وعدم وجود أي أزمات معه.

وأكد حامد، أن عدم تصعيد اللاعب للفريق الأول ربما يكون سببًا في كتابته للمنشور عبر حسابه على “إنستجرام”، مؤكدًا أن إدارة القطاع ستتواصل معه خلال الساعات المقبلة لمعرفة احتياجاته والعمل على حل الموقف.

وكان عمار ياسر قد نشر عبر “إنستجرام” شكوى أوضح خلالها أنه يتعرض لمعاملة سيئة منذ عودته لقطاع الناشئين قبل أكثر من عام، مؤكدًا أن إدارة النادي رفضت عدة عروض إعارة وبيع له دون إخطاره بالأسباب، كما أشار إلى عدم حصوله على أي مستحقات مالية منذ أغسطس الماضي، وهو ما دفعه لكشف الأمر للرأي العام.