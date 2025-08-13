قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يجتمع بالموظفين لبحث تطوير الخدمات الإدارية

ولاء عبد الكريم

عقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إجتماعا اليوم الأربعاء مع عدد من موظفي الغرفة لمناقشة سبل تطوير وتنمية العمل الإداري والرؤية خلال الفترة القادمة في ظل أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها في مختلف القطاعات.
 

ويعكس إجتماع رئيس الغرفة مع الموظفين ومناقشة أرائهم حرصة علي أهمية التواصل لتنمية كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة ويأتي ضمن خطة العمل التطويرية ومعرفة الاراء والمقترحات التي من شأنها مواكبة التطورات العصرية في تقديم الخدمات علي الصعيدين الإقتصتادي والمجتمعي.


وفي تصريحات لـ"العشري" علي هامش هذا الإجتماع أكد علي أهمية مساندة الموظفين ودعمهم ومعرفة متطلباتهم من أجل التطوير خلال المرحلة القادمة بما يتماشي مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030 خاصة أن الموظف يقوم بدور هام في الخدمات الإدارية والتنفيذية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.
وتابع "العشري" : العمل الإداري  محورا أساسيا لتطوير وتنمية الخدمات الاقتصادية والمجتمعية ولذلك نسعي لتطوير الخدمات الإدارية طبقا لمتطلبات العصري الحديث.


وختم "العشري" تصريحاته موجها الشكر لكافة موظفي الغرفة بمختلف درجاتهم الوظيفية علي الجهود المبذولة لتطوير أداء الخدمات كل في مكانه مؤكد عليى إستمرار دعمه للجميع خلال المرحلة القادمة.

تطوير العمل الاداري
من جانبهم وجه "موظفي الغرفة" الشكر لرئيس الغرفة ومجلس إدارتة علي الاستجابه لمطالبهم مشيرين الي أهمية الجهوده المبذوله من "العشري" في تطوير العمل الاداري ومساندته المستمرة لهم وهو ما ينعكس علي الخدمات التي تقدمها الغرفة فضلا عن حرصة علي التواصل معهم والنظر في كافة التفاصيل التي تتعلق بهم وبمطالبهم الوظيفيه وهو ما يجعل هذا ينعكس ايجابيا علي تطوير خدمات الغرفة.

