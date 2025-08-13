قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
رياضة

مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك بشأن محمد السيد ..تفاصيل

علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف اللاعب محمد السيد من التجديد بشكل نهائي مع نادي الزمالك .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محمد السيد لاعب الزمالك يرفض التجديد نهائيا  و يرغب في الاحتراف الخارجي".


في السياق ذاته رفض محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك محمد السيد عروضا من أندية منافسة أبرزها بيراميدز، في حين دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، مترقبًا موقف اللاعب النهائي.

وعرض الزمالك مبلغًا ماليًا على اللاعب لتجديد عقده، إلا أن محمد السيد لم يُبدِ موافقة، مفضلًا تأجيل الحسم لحين دراسة العروض الأخرى.

وتسعى إدارة الكرة في الزمالك لعقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب غلق باب القيد الصيفي مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد.

وفي حال تعثر المفاوضات، قد تلجأ الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق.

