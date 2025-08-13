مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك بشأن محمد السيد ..تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف اللاعب محمد السيد من التجديد بشكل نهائي مع نادي الزمالك .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محمد السيد لاعب الزمالك يرفض التجديد نهائيا و يرغب في الاحتراف الخارجي".



في السياق ذاته رفض محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك محمد السيد عروضا من أندية منافسة أبرزها بيراميدز، في حين دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، مترقبًا موقف اللاعب النهائي.

وعرض الزمالك مبلغًا ماليًا على اللاعب لتجديد عقده، إلا أن محمد السيد لم يُبدِ موافقة، مفضلًا تأجيل الحسم لحين دراسة العروض الأخرى.

وتسعى إدارة الكرة في الزمالك لعقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب غلق باب القيد الصيفي مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد.

وفي حال تعثر المفاوضات، قد تلجأ الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق.