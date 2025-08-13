ناشئ الزمالك يهاجم إدارة النادي بسبب مستحقاته المالية والمعاملة

فتح عمار ياسر ، لاعب نادي الزمالك، النار على إدارة النادي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، كاشفًا عن معاناته منذ عودته إلى صفوف فريق الناشئين قبل أكثر من عام.

وأكد اللاعب أنه يتعرض لمعاملة سيئة على عكس باقي زملائه، رغم أنه لم يسبق أن افتعل أزمات أو دخل في خلافات مع أي مسؤول داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن جميع العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية سواء للإعارة أو البيع، تم رفضها دون توضيح الأسباب.

وأضاف عمار ياسر أنه لم يحصل على أي مستحقات مالية منذ ثمانية أشهر، ولم يتقاضَ راتبه السنوي كاملًا، لافتًا إلى أن النادي لم يعترف بأزمته المالية الشخصية.

وأوضح أنه حينما طالب بمستحقاته، جاءه الرد بأن الزمالك يمر بأزمة مالية، متسائلًا: "طب أنا أعيش إزاي وأصرف منين؟"، مؤكدًا أنه رغم ذلك يُطلب منه الانتظام في التدريبات والمباريات دون التطرق للأمر.

تصريحات لاعب الزمالك أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي، خاصة مع تزايد الأنباء حول وجود أزمات مالية وتأخير في صرف مستحقات بعض اللاعبين.