ناشئ الزمالك: عام كامل دون الحصول على مستحقاتي.. أصرف منين؟

أبدى عمار ياسر، لاعب نادي الزمالك، استياءه من طريقة التعامل معه منذ إعادته إلى فريق الناشئين قبل أكثر من عام، مؤكداً أنه يتعرض لمعاملة سيئة على عكس باقي زملائه، رغم عدم دخوله في أي خلافات مع مسؤولي النادي.

وكتب اللاعب عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستجرام: "أنا كنت ساكت ومش حابب أتكلم، لكن كل يوم الموضوع بيزيد عن حده. من ساعة ما رجعت للناشئين من سنة وأكثر وأنا بتعامل بشكل مختلف عن باقي زملائي، وكأنني أخدت مكان حد أو في مشكلة معايا".



وأضاف:"من الموسم الماضي وحتى الآن جتلي عروض إعارة وبيع، لكنها بترفض من غير ما أعرف السبب. من شهر 8 اللي فات وأنا ماخدتش أي فلوس من النادي، يعني بقالي سنة كاملة من غير مستحقات، ورغم كده ما اتكلمتش. لما سألت قالوا مفيش فلوس والنادي بيمر بأزمة".



وتابع: "طب أنا أعيش إزاي وأصرف منين؟ وبعد كل ده مطلوب تيجي تلعب وكأن مفيش حاجة".