الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية من الدوري الليبي وصلت لضم أحمد عبدالقادر جناح الفريق الأول لكرة القدم كما تردد في الساعات الماضية.



وقالت الإدارة إن أحمد عبدالقادر شارك في المران مع زملائه ولكنه حتي الان خارج الحسابات الفنية .



وخاض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.



بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.



كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

