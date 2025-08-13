مفتي الجمهورية: نحتاج لبلورة رؤية متكاملة لصناعة المفتي الرشيد

قال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن العالم الذي هو سريع في أحداثه وأدواته يحتاج من خلال هذا الواقع إلى بلورة رؤية متكاملة لصناعة المفتي الرشيد، لأن تلك الأدوات الحديثة والوسائل الحديثة تستخدم بطرق متعددة، إما إيجابية وإما سلبية، وقد تعمد إليها بعض الفيديوهات المتشددة والمتطرفة.

إيجاد فتوى تشريعية رشيدة

وأضاف مفتي الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أنه من خلال هذا الواقع يحاول إيجاد فتوى تشريعية رشيدة من خلال مفتي رشيد موضوعي يجمع بين الثوابت الشرعية وفي الوقت ذاته يستفيد من كل ما هو جديد، ويستطيع أن يترجم ذلك إلى فتوى ملموسة وواقعية تأتي بالمطلوب وتلبي حاجات الناس وتراعي أعرافهم، وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع العلم ولا تتناقض مع العقل، كما لا تخرج عن أصول وثوابت الشريعة الإسلامية.

الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

وأكد الدكتور نظير محمد عياد على أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تضم 111 عضو من 108 دولة، وهذا يكفي أن نقول أننا أمام مظلة علمية وإفتائية رشيدة، مشيرا إلى أن هذه الهيئات الإفتائية التي انطوت تحت هذه المؤسسة جميعها يسعى إلى فتوى رشيدة.