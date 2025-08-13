عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور

دعا الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقيام بدور أشبه بـ"هيئة أركان حرب" للإعلام، مع وجود هيئة أخرى للمصنفات الفنية، بحيث يتولى التخطيط الاستراتيجي والبحث، إلى جانب إنشاء مركز لدراسة مصر المعاصرة منذ عام 2013 وحتى 2030، يعمل على تنظيم ورش عمل تشارك فيها مختلف القوى الصحفية المصرية.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن الإعلام المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، والصحف القومية، وشبكة واسعة من قصور ومراكز الثقافة، إضافة إلى محطات حليفة، لكنه يفتقر إلى "العقل الاستراتيجي" الذي يتمتع به إعلام جماعة الإخوان، حيث يتسم إعلامهم بتناغم بين مختلف الوسائل والمنصات.

وتابع عبد المنعم سعيد، أن بعض القنوات المعارضة، تكرر نفس الخطاب والجمل التي تتداولها أيضاً قنوات إخبارية أجنبية، وهو ما يعكس وحدة الرسالة الإعلامية لديهم، على عكس المشهد المحلي الذي يعاني من تشتت في الخطاب.

وأشار إلى أهمية العودة إلى الاتزان المالي في المؤسسات الإعلامية، مع إجراء مراجعات فنية دورية لضمان اكتمال الرسالة الإعلامية وعدم وجود فجوات في المحتوى.

وشدد على ضرورة أن يركز المحتوى الإعلامي على الثقافة العلمية، عبر استعراض تجارب تنموية ناجحة مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، وتوثيق مسار التطور العلمي في مصر منذ عهد محمد علي وحتى اليوم.

كما أكد أهمية الثقافة الاقتصادية لفهم مفاهيم مثل التضخم، إلى جانب الثقافة المجتمعية التي تحدد متى وكيف يتعامل المواطن مع مؤسسات الدولة.

