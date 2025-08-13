محافظ دمياط يفتتح النسخة الصيفية الأولى من مهرجان الجبن المصري برأس البر



افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، النسخة الصيفية الأولى من مهرجان الجبن المصرى ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بمدينة رأس البر خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ أغسطس الجارى، بمنطقة اللسان برأس البر وذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجاريه بدمياط الجديدة و اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الأستاذ عبد المنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة

جاء الافتتاح وسط حضور جماهيري كبير من المواطنين ورواد المدينة، و حظى بوجود ٤٠ مشارك من رواد منتجات الألبان من مختلف المحافظات ، و أيضًا جناح خاص لبنك مصر والبنك الزراعى المصرى لعرض المبادرات التى يقدمونها ، علاوة على وجود جناح لمصنعى الحلويات والتى تشتهر بها دمياط أيضًا و يتضمن فاعليات متنوعة من عروض تذوق للجبن بأنواعه وفاعليات ترفيهية ومفاجآت يومية و لقاءات مع رواد صناعة الألبان ومنتجى الأجبان فى مصر ، حيث جاء المهرجان يحمل شعار " صيف لا يُنسى ، يجمع بين البحر والطعم الطبيعى للجبن" .

وصرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن منطقة اللسان تشهد النسخة الصيفية الأولى من المهرجان الذى حقق نجاح بالغ فى انطلاق نسخه السابقة والتى جاء من بينها المهرجان المُنعقد ديسمبر الماضى بمحافظة القاهرة، ليأتى كملتقى لمنتجات الجبن يجمع بين المنتجات الغذائية الطبيعية ١٠٠% دون اى إضافات صناعية ، حيث يتيح الفرصة للمصنعين لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع المستهلكين

وأضاف " محافظ دمياط " أن المهرجان يأتى فى إطار خطة المحافظة لدعم الصناعات الوطنية التى تشتهر بها دمياط والتسويق لها محلياً ودولياً من خلال فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات التى تتميز بها ، مؤكدًا أن المهرجان يحقق دعم المنتجين والمصانع التى تعتمد على اللبن الطبيعى ، علاوة على تعزيز ثقافة الغذاء الصحي والطبيعى فى أجواء احتفالية متميزة