ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش

في مشهد يكشف عمق الشرخ داخل المؤسسة الإسرائيلية، فجر أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، قنبلة سياسية حين اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بأن هدفها الحقيقي ليس احتلال غزة أو حسم المعركة مع حماس، بل بسط السيطرة على الجيش وتطويعه لخدمة أجندتها السياسية.

وجاء الهجوم الأخير الذي شنه وزراء ومسؤولون من الائتلاف الحاكم على رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، على خلفية تصريحات وتحركات عسكرية لم ترق للجناح السياسي الأكثر تشدداً، الذي يضغط منذ شهور لجر المؤسسة العسكرية إلى قرارات ميدانية تخدم مصالح اليمين المتطرف، ولو على حساب المهنية العسكرية.

المفارقة أن هذا السجال ينفجر بينما تخوض إسرائيل واحدة من أطول وأعنف المواجهات في غزة منذ قيامها، وهو ما يكشف أن الجبهة الداخلية ليست على قلب رجل واحد، وأن الخلاف بين السياسيين والجنرالات لم يعد محصوراً في الغرف المغلقة، بل خرج إلى العلن بشكل غير مسبوق.

ولمح ليبرمان، الذي خبر دهاليز القرار الأمني والعسكري، إلى أن هذه المواجهة الخفية قد تكون أخطر من معركة غزة نفسها، لأنها تمس توازن القوة بين جناح سياسي يهيمن عليه نتنياهو وحلفاؤه، ومؤسسة عسكرية ترى نفسها الضامن الأخير لأمن الدولة وبقائها.

وبينما تسعى القيادة السياسية لترسيخ قبضتها على الجيش عبر التعيينات والقرارات الميدانية، يحذر مراقبون إسرائيليون من أن هذه المعركة قد تترك أثرها العميق على جاهزية الجيش وتماسكه، خاصة إذا تحول سلاح الاتهامات والتشكيك في القيادات إلى سلاح دائم في السياسة الداخلية.

اللافت أن هذه الأزمة تأتي في توقيت حساس، حيث يراقب المجتمع الدولي ما يجري عن كثب، فيما تتعالى الأصوات داخل إسرائيل وخارجها بأن الحكومة الحالية لا تبحث عن حل سياسي أو عسكري نهائي في غزة، بقدر ما تسعى لإعادة رسم ملامح السلطة والقوة داخل مؤسسات الدولة العبرية.