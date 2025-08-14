العراق : تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبري إستفزازية وتستدعي تحركا فاعلا

إستنكرت وزارة الخارجية العراقية تصريحات رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تمسكه بما تُسمى "برؤية إسرائيل الكبرى"، مشيرة إلي أن تلك التصريحات عادةً أنها "تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وفي بيان لها ، أعربت الخارجيةالعراقية عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال بشأن ما يُسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، مؤكدة سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت الوزارة العراقية "هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفاً عربياً ودولياً واضحاً وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".

وأضاف البيان "هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وفي ختام البيان ، شددت الوزارة العراقية على أن هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركًا فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.