حماس تدين تصريحات نتنياهو حول «إسرائيل الكبرى» وتدعو لتحرك عربي ودولي عاجل

أدانت حركة حماس بأشد العبارات التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي أكد فيها ارتباطه بما وصفه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها تعكس الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الفاشي وتكشف عن طبيعته التوسعية العدوانية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن تصريحات نتنياهو تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، وتدلل على خطورة الكيان الصهيوني ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة عربية أو إسلامية، وتستهدف تمزيق الجغرافيا والسيادة الوطنية لدول المنطقة.

واعتبرت "حماس" أن هذه التصريحات تمثل تجسيدًا لحالة الجنون السياسي التي تحكم سلوك نتنياهو، وتنعكس بشكل مباشر في سياساته الإجرامية من خلال مواصلة حرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولاته لتوسيع رقعة العدوان.

ودعت الحركة إلى اتخاذ مواقف عربية واضحة وموحدة في وجه هذه التصريحات الخطيرة، مطالبة بسحب السفراء ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومشددة على ضرورة التوحد لمواجهة سياسات الاحتلال وجرائمه.

كما طالبت "حماس" المجتمع الدولي بإدانة واضحة لتصريحات نتنياهو، والعمل الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ومنع توسيع هذه الحرب التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.