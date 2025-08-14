قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناقشة رسالة دكتوراه حول تأثير التحول الرقمي على الأداء المؤسسي في المكتبات العامة بمصر

رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة
رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

ناقشت الباحثة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، والتي جاءت بعنوان "تأثير التحول الرقمي على الأداء المؤسسي – دراسة تطبيقية على المكتبات العامة في مصر"،  وذلك بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمدينة الشيخ زايد.

ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي، أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان الأسبق، وشارك في عضويتها كل من الأستاذ الدكتور حمدي عبد السميع محمود، أستاذ ورئيس قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة بني سويف (مشرفًا وعضوًا)، والسفير رضا الطايفي، عضو مجلس إدارة ومدير صندوق مكتبات مصر العامة.

تناولت الرسالة الدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير أداء المؤسسات الثقافية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المكتبات العامة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم. 

وأوضحت الدراسة أن المكتبات العامة، بوصفها مؤسسات معرفية وخدمية، أصبحت بحاجة ماسة إلى تبني استراتيجيات حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقديم خدمات أكثر فعالية للمستفيدين.

ركزت الدراسة على استكشاف التأثيرات الإيجابية للتحول الرقمي على الأداء المؤسسي، حيث خلصت إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية ساهم بشكل ملحوظ في تحسين إدارة الموارد، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتوفير خدمات مكتبية مبتكرة وأكثر ملاءمة لاحتياجات المستفيدين. 

كما أكدت النتائج أن التحول الرقمي يعزز رضا المتعاملين مع المكتبات، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم دور المكتبات كمراكز حيوية لنشر المعرفة.

إلى جانب النتائج الإيجابية، كشفت الدراسة عن وجود بعض التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المكتبات العامة، من أبرزها نقص التدريب الكافي للعاملين على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية الرقمية في بعض المكتبات بما يسمح بتنفيذ التحول الرقمي بصورة شاملة وفعالة.

وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات العملية للتغلب على هذه التحديات، شملت ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المكتبات العامة لتعزيز مهاراتهم التقنية، والعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية بما يتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي تطلعات المستفيدين. 

كما أوصت الدراسة بتشجيع المكتبات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الفهرسة وإدارة الموارد وتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون بين المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتحول الرقمي.

واختتمت المناقشة بالإشادة بأهمية الموضوع المطروح وأثره على مستقبل المكتبات العامة في مصر، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الرقمنة، وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تطبيق التوصيات الواردة في الدراسة لما لها من مردود إيجابي على تطوير القطاع الثقافي والخدمي في البلاد.

الباحثة رانيا شرعان مكتبة مصر العامة تأثير التحول الرقمي المكتبات العامة في مصر الأكاديمية العربية للعلوم

