مصدر بالزمالك : المدير الرياضي يتعهد بحل أزمة المستحقات المتأخرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، تعهد بحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن الموسم الماضي، مؤكدًا حرصه على إنهاء هذه الملفات بشكل نهائي وعدم تكرارها مستقبلًا.

وأوضح المصدر أن إدوارد يجري تنسيقًا كاملًا مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لضمان صرف المستحقات والمكافآت في المواعيد المحددة خلال الفترات المقبلة، بما يحقق الاستقرار المالي للفريق.

وأضاف أن المدير الرياضي يسعى لتوفير أجواء مثالية تساعد اللاعبين على التركيز داخل الملعب، من أجل تقديم أفضل المستويات وحصد النتائج الإيجابية في الموسم الجديد.