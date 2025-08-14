قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

610.8 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 2023 / 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

 أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم الخميس المـوافق 14/ 8 / 2025 النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2023 /2024) ومن أهم المؤشرات ما يلي: 

بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 610.8 ألـف فـدان عـام (2023/2024) مقابــل 416.6 ألف فـدان عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 46.6% ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان هذا العام. 

بلغـت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات المليون ونصف المليون فدان لشركة الريف المصري 381.8 الف فدان بنسبة 62.5% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 124.2 الف فدان بنسبة 20.3% ثم شركات القطاع الخاص 94.1 ألف فدان بنسبة 15.4٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 9.1 ألف فدان بنسبة 1.5% يليها مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 1.6 ألف فدان بنسبة 0.3% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2023 /2024).

  - بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف المليون فدان 438.4 الف فدان حتى عام (2023 /2024) مقابل 312.1 ألف فدان حتى عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 40.5% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 1076.3 ألف فدان حتى عام (2023 /2024) حيث احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 588.3 الف فدان بنسبة 54.7%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 215 الف فدان بنسبة 20.0% ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 165.9 ألف فدان بنسبة 15.4% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 5.1% ثم محافظة أسيوط بمساحة 50 ألف فدان بنسبة 4.6% .

بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 283 فدان عـام (2023 /2024) مقـابــل 267 فدانا عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 6.0 ٪.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الأراضي المستصلحة مشروع المليون ونصف

