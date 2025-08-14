قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال 3.6 مليون مسافر خلال ذروة موسم العودة إلى المدارس

دبي
دبي
وكالات

أعلن مطار دبي الدولي عن الاستعداد لاستقبال فترة ذروة استثنائية مع قرب انتهاء عطلة الصيف وعودة العائلات والطلبة إلى دبي استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وتشير التوقعات إلى استقبال مطار دبي الدولي أكثر من 3.6 مليون مسافر، بمعدل يومي يصل إلى 280 ألف مسافر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 أغسطس، فيما يتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، الأكثر ازدحاماً مع تجاوز حركة المسافرين خلاله 290 ألف ضيف.

وشهد المطار في النصف الأول من هذا العام أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، فيما استقبلت دبي 9.88 مليون زائر دولي قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر، ليعزز مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وتواصل مطارات دبي تنسيق جهودها مع جميع الشركاء ضمن مجتمع oneDXB، بمن فيهم شركات الطيران، والهيئات المختصة، والشركاء التجاريين والخدميين لتسهيل حركة الضيوف المسافرين، كما أصدرت دليلاً إرشادياً متكاملاً يضم أهم النصائح لتيسير الرحلة خلال فترة الذروة، حيث يمكن للمسافرين بصحبة عائلاتهم استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة الجوازات، وذلك للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، كما أكد على الاحتفاظ بجوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة وأي تأشيرات أو مستندات ضرورية في متناول اليد لتسريع عملية الدخول.

وأشار إلى أنه يمكن للضيوف استخدام مترو دبي عند المبنيين 1 و3، أو الاختيار من بين مجموعة واسعة من وسائل النقل الأخرى، بما في ذلك أوبر، وكريم، وسيارات تاكسي دبي، أو خدمات تأجير السيارات، كما يحصل أصحاب الهمم على دعم إضافي يشمل مسارات مخصصة، ومساعدة خاصة غير لافتة للضيوف الذين يرتدون شرائط دوار الشمس التعريفية، بالإضافة إلى صالة مخصصة لهم في المبنى 2.

مطار دبي الدولي دبي oneDXB

