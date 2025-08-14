افتتاح الدوري الإنجليزي .. ليفربول يستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة افتتاح النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عندما يلتقي ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، مع بورنموث ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

ويأمل ليفربول في تعويض خسارته الأخيرة في بطولة "الدرع الخيرية" أمام كريستال بالاس، بتحقيق الفوز في بداية الموسم، بينما يسعى بورنموث لتعميق آلام الفريق الأحمر والخروج بنقطة التعادل على الأقل من ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدًا الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تبث فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز شبكة قنوات "بي إن سبورتس".