الداخلية تكشف حقيقة محاولة تخدير سيدة داخل سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشورات حول تعرض سيدة لمحاولة تخدير داخل سيارة بالإسكندرية.

وبالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن منشور تضمن الزعم بتعرض إحدى السيدات لمحاولة تخدير داخل سيارة ميكروباص باستخدام منديل به مادة مخدرة تمهيداً لاختطافها بالإسكندرية. وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى حضرت لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم) وقررت بأنه حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" فوجئت بسيدة تجلس بجوارها وبيدها منديل ، فارتابت بأن به مادة مخدرة ، وقامت بالاستغاثة بالسائق وتم الامساك بها واصطحابها للقسم .. وبمناقشة المشكو فى حقها تبين أنها "مهتزة نفسياً".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.