عظمة علي عظمة .. إليسا تشيد بفيلم الست ومني زكي

أشادت الفنانة اللبنانية اليسا، عبر صفحتها علي موقع فيسبوك، بفيلم الست.

وقالت اليسا: منى زكي بفيلم الست عظمة على عظمة، ممثلة عظيمة فعلًا وأداء عالمي بكل مرحلة من مراحل حياة كوكب الشرق، استمتعت بكل لحظة من الفيلم وبأداء كل الممثلين الكبار اللي أبدعوا كل واحد بدوره تحت قيادة الأستاذ مروان حامد اللي قدملنا فيلمًا بيليق بأم كلثوم وسيرتها.

ومن ناحية آخري تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي مع الفنان مروان خوري، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات الشتاء.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

