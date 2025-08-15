هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الخميس؟.. علي جمعة يجيب

ذكر العلماء أن قراءة سورة الكهف تكون في ليلة الجمعة أو في يومها، حيث تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي وقتها بغروب شمس يوم الجمعة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن قراءة هذه السورة في هذا الوقت مستحبة لما ورد في فضلها من أحاديث صحيحة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم جمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق».

وبيّن جمعة أن الوقت الشرعي لقراءتها يمتد من مغرب يوم الخميس حتى مغرب يوم الجمعة، سواء كانت القراءة في الليل أو النهار.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أيضًا استحباب قراءة سورة الكهف في هذا الوقت، مستشهدًا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق» [رواه الدارمي]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

وأشار المركز إلى أن وقت القراءة يبدأ مع غروب شمس الخميس وينتهي مع غروب شمس الجمعة، موضحًا ما ذكره الإمام المناوي من أن قراءتها يوم الجمعة أو ليلتها مندوب، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه.



عبادات يستحب أدائها يو م الجمعة

1. قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

2. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

3. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.

4. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.

5. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلما بكر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.

6. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.

7. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.

8. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عز وجل، والصلاة على نبيه الكريم.