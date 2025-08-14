تشكيل منتخب مصر لناشئي اليد لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم

أعلن الإسباني فرناندو روبيرتو المدير الفني للمنتخب شباب كرة اليد تحت 19 سنة تشكيل الذي يواجه أسبانيا بعد قليل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم التي تقام في مصر و تستضيفها القاهرة منافسات النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار "مصر تستقبل العالم".

وجاء تشكيل منتخب الفراعنة كالتالي :

عادل العطار

حمزة عبد الله

سيف الدين إبراهيم

يحي الكردي

زياد عواد

حازم الصباغ

عمر بركة

عبد الرحمن علي

يوسف لولا

مصطفي بيومي

عمر الزميان

يوسف احمد

محمد عبد الهادي

محمد شلبي

حسين علي

احمد محمود



وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.