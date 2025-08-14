حضور جماهيري كبير لدعم منتخب الناشئين أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال اليد

شهدت الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة حضور جماهيري كبير لدعم منتخب الناشئين لكرة اليد في مباراته أمام إسبانيا بربع نهائي بطولة العالم..

يأمل منتخب الناشئين في تحقيق الفوز اليوم من أجل كتابة التاريخ والتأهل لنصف نهائي المونديال.

حقق منتخب الناشئين صعودا مستحقا إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق سلسلة من النتائج الطيبة ببطولة العالم بداية من الدور التمهيدي وفوزه على حساب كوريا الجنوبية والبحرين واليابان وفي الدور الرئيسي تعادله في مباراتين قويتين أمام التشيك والدنمارك .

تضم قائمة الفراعنة في البطولة 19 لاعبًا: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.