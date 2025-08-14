وفاة 5 أشخاص فى حريق مخزن للبلاستيك بالقناطر الخيرية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة علي حريق هائل نشب داخل مصنع مكون من دور واحد، وذلك على مساحة نحو 10 قراريط، بميدان الحادثة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطاراً من العمليات بنشوب حريق داخل مصنع، وعلى الفور أنتقل قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران التي اندلعت بالدور الأرضي للمصنع.



مما أسفر الحريق عن وفاة 5 عمال وإصابة أخرين، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللإزمة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب