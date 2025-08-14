يشمل مساحات واسعة من سوريا ولبنان والأردن.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل عن المشروع الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشروع الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي يشمل مساحات واسعة من سوريا ولبنان والأردن والعراق، إضافة إلى أجزاء من مصر والسعودية، مشيرا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سيموتريتش سبق أن عرض في مؤتمر بباريس عام 2023 خريطة لإسرائيل تضم أجزاء من المملكة الأردنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات، ليست مجرد صدفة أو استهلاك سياسي، وإنما تعكس عقيدة راسخة يسعى نتنياهو لتنفيذها على أرض الواقع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن خريطة إسرائيل الكبرى التي يتحدث عنها نتنياهو تضم كامل فلسطين التاريخية، ولبنان، والأردن، وأكثر من 70% من سوريا، ونصف العراق، وثلث السعودية، وربع مساحة مصر، إضافة إلى جزء من الكويت.