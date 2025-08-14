قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور
مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر.. والجوع يعذب الأطفال
متنصحش بحاجة مش عندك | منشور صادم لـ خالد الغندور لسبب مثير
درجة الحرارة اليوم .. الفاصل المداري يغير طقس جنوب مصر
قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية
مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ 12 لفض اعتصامي رابعة والنهضة
ياسمين صبري ترفض تشبيها بـ جورجينا بهذه الطريقة
E1 .. مخطط إسرائيل لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية
مصطفى بكري: مصر العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى
نتنياهو: مبادئ أساسية لإنهاء الحرب تتضمن تفكيك حماس وإعادة المحتجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصومات بالأوكازيون الصيفي تصل إلى 50%.. ومخزون إستراتيجي يكفي 6 أشهر

تراجع السلع
تراجع السلع
منار عبد العظيم

بدأت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تشهد انفراجة حقيقية في الأسعار، بعد شهور من الضغوط التضخمية، حيث كثّفت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية جهودها لتفعيل مبادرات تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية، استجابة للتوجيهات الرئاسية، وتنفيذًا لتعهدات الحكومة أمام المواطنين بأن الأسعار ستبدأ في التراجع مع تحسُّن المؤشرات الاقتصادية.

أحمد الوكيل: خفض هوامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطن

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركًا واسعًا من قبل الغرف التجارية لتفعيل مبادرة خفض الأسعار دون أي أوامر مباشرة من الدولة، موضحًا أن الأمر تم عبر توافق طوعي من القطاع الخاص لخفض هامش الربح، وتقديم السلع بأسعار أكثر تنافسية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال الوكيل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المبادرة تشمل مختلف القطاعات، لافتًا إلى وجود وفرة في السلع تتجاوز حجم الطلب الفعلي في السوق، وهو ما ساهم في فتح الباب أمام هذه التخفيضات.

علاء عز: خصومات تصل إلى 50%.. وتوافر مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر

من جانبه، أوضح علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بوضوح، مؤكدًا أن التخفيضات الحالية ليست فقط استجابة لقرارات حكومية، بل تعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات السوق وتوافرًا في المخزون السلعي يكفي لأكثر من 6 أشهر.

سعر السلع

وأشار إلى أن المبادرة الجارية لتخفيض الأسعار شملت حتى الآن 1600 مشارك في الأوكازيون الصيفي، بتخفيضات تتراوح بين 10% و50% على الملابس والسلع الاستهلاكية، فيما تم تسجيل انخفاض يتراوح بين 5% و20% في أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 35% في الأجهزة الكهربائية.

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والسيارات والأسمنت

وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة تراجعًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 10%، بحسب تصريحات علاء عز، في حين سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 20%، مع تحركات مشابهة في باقي مواد البناء.

أما سوق السيارات، فقد شهد مفاجآت لافتة خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و25%، وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، وهو ما وصفه أحمد الوكيل بأنه "تصحيح سعري" بعد موجة ارتفاعات غير مبررة فرضتها أزمات الاستيراد وسعر الصرف في العامين الماضيين.

أوكازيون الصيف ينطلق مبكرًا لتخفيف الضغط قبل المدارس

وفي خطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية مع قرب دخول موسم المدارس، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق الأوكازيون الصيفي مبكرًا اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة شهر، بالتنسيق مع التجار والموردين، لتوفير منتجات ملائمة بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات لتقليل الضغط على ميزانيات الأسر، مع تأكيد اتحاد الغرف التجارية على أن التخفيضات ستشمل الملابس والمنتجات التعليمية والمستلزمات الدراسية.

تعكس هذه التحركات المتسارعة التزام الحكومة بوعودها بشأن السيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما أكده أكثر من مسؤول خلال اللقاءات الإعلامية والتقارير الصادرة في الآونة الأخيرة.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد المصري أسعار الخضروات والسيارات والأسمنت تراجع أسعار السلبع انخفاض أسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

القابضة لكهرباء مصر

القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط

ترشيحاتنا

شيري تيجو 7 موديل 2025

شيري تيجو 7 هاي لاين 2025 بأرخص سعر .. سوق المستعمل

جهاز لوحي

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

هواتف فيفو

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

بالصور

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد