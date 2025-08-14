محمد عيد: إسرائيل الكبرى وهم استعماري .. والمصريون موحدون خلف القضية الفلسطينية

أدان محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بمصطلح "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أن هذه الطروحات تعكس عقلية استعمارية عفا عليها الزمن، وتتعارض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومعايير السلام العادل، مشددًا على أن هذه الأوهام لن تغيّر من الحقائق التاريخية والجغرافية، ولن تنال من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني .

وأكد عيد في بيان لها، أن مصر بقيادتها وشعبها، تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو فرض واقع سياسي جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية.



وأضاف القيادى بمصر أكتوبر أن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع وتحقيق السلام.



وأشار إلى أن تجاهل إسرائيل لقرارات المجتمع الدولي واستمرارها في التوسع الاستيطاني، لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيًا الدول الكبرى والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات العدائية، والانخراط بجدية في مسار السلام.



وشدد عيد على أن المصريين، بمختلف أطيافهم، يستنكرون هذه التصريحات الاستفزازية ويتمسكون بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي والشعبي هي السلاح الأقوى في مواجهة هذه المخططات.



واختتم مؤكداً أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية حتى يتحقق السلام العادل الذي يضمن إنهاء الاحتلال، ويحفظ للشعب الفلسطيني كامل حقوقه في أرضه ودولته وعاصمته .