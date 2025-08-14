مصطفى بكري: مصر العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، هي مصر، مشيرا إلى أن الحملات التي تستهدف الدولة وجيشها لا تتوقف، لأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير أو تهديد الدول العربية، مؤكدًا أن مصر هي السد المنيع أمام مخطط الشرق الأوسط الجديد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومحاولات ضم القدس، والتوغل في جنوب سوريا، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على لبنان، والحديث عن حقوق تاريخية في السعودية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن نتنياهو رفض مبدأ الأرض مقابل السلام أو أي تنازل عن الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الضفة الغربية وغور الأردن والجولان والقدس المحتلة جزء لا يتجزأ من إسرائيل.