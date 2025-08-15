بعد 24 ساعة من لقاء الإسماعيلي.. بيراميدز يواجه دايموند وديا اليوم

يخوض فريق نادي بيراميدز مواجهة ودية أمام فريق نادي دايموند، مساء الجمعة، في إطار خطة الإعداد والتحضير للمباريات المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة محمد ناجي “جدو” إلى تجربة بعض العناصر الفنية وتطبيق خطط تكتيكية جديدة قبل العودة للمنافسات الرسمية.

فوز ثمين على الإسماعيلي في الجولة الثانية

كان بيراميدز قد حقق فوزًا مهمًا في ثاني جولات بطولة الدوري الممتاز، بعدما تغلب على فريق الإسماعيلي بهدف نظيف.

وجاء هذا الانتصار ليمنح الفريق دفعة معنوية قوية، خاصة وأنه أمام أحد الأندية الكبرى في الكرة المصرية، مما يعزز طموحات بيراميدز في المنافسة على صدارة جدول الدوري منذ المراحل الأولى للموسم.

التحضير لمواجهة المصري البورسعيدي

بعد المباراة الودية أمام دايموند، سيبدأ بيراميدز مباشرة التحضير لمباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على استاد السويس الجديد.

ويتطلع الفريق إلى مواصلة سلسلة الانتصارات، وتحقيق العلامة الكاملة في بداية المشوار، من أجل تثبيت موقعه بين فرق المقدمة.





أهداف الودية أمام دايموند

تهدف المباراة الودية أمام دايموند إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في الجولات السابقة، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية العناصر العائدة من الإصابات، وتجربة بدائل تكتيكية قد تُستخدم في المباريات الرسمية القادمة.

كما تعتبر المباراة فرصة للجهاز الفني لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم



