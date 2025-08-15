10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية

أعلن مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن رصد مكافآت مالية ضخمة، في إطار برنامج مكافآت المخدرات، للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة عدد من كبار تجار المخدرات المكسيكيين المرتبطين بمنظمة "Cárteles Unidos" الناشطة في المكسيك.

وبحسب بيان الوزارة، تم تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لخوان خوسيه فارياس ألفاريز، الملقب بـ*"El Abuelo"، و5 ملايين دولار لكل من نيكولاس سييرا سانتانا المعروف بـ"El Gordo"، وألفونسو فرنانديز ماجالون الملقب بـ"Poncho". كما رُصدت مكافآت بقيمة 3 ملايين دولار لكل من لويس إنريكي براجان شافيز، الملقب بـ"R5"* أو "Wicho"، وإدجار أوروزكو كاباداس المعروف بـ*"El Kamoni"*.

وتُعد "Cárteles Unidos" تحالفًا من كارتلات صغيرة نشأت في ولاية ميتشواكان المكسيكية بهدف التصدي لتوسع المنظمات الإجرامية الأكبر، لكنها تحولت لاحقًا إلى فاعل رئيسي في إنتاج الميثامفيتامين والفنتانيل على نطاق واسع، إضافة إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صنف هذه المنظمة كـ"جماعة إرهابية أجنبية" في 20 فبراير 2025، في خطوة تعكس خطورة أنشطتها وارتباطها المباشر بتهديدات أمنية وصحية عابرة للحدود.

ويرى خبراء مكافحة الجريمة المنظمة أن هذه المكافآت تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية أشمل تستهدف تعطيل البنى القيادية لشبكات تهريب المخدرات، عبر تحفيز التعاون الدولي وتشجيع الإبلاغ عن المطلوبين. كما أن هذه التحركات تتزامن مع تصاعد أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة، والتي تسببت في وفيات جماعية نتيجة الجرعات الزائدة.

كما يشير مراقبون إلى أن تصنيف المنظمة كجماعة إرهابية قد يمنح السلطات الأمريكية أدوات قانونية أوسع لملاحقة أعضائها، سواء عبر تجميد أصولهم المالية، أو توسيع نطاق الملاحقات القضائية بحق المتعاونين معهم، ما قد يشكل ضغطًا غير مسبوق على شبكاتهم الإجرامية.