مدرب الإسماعيلي: راض عن أداء اللاعبين رغم الخسارة من بيراميدز

رباب الهواري

أعرب ميلود حمدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
 

أداء جيد أمام بطل إفريقيا

قال حمدي في تصريحاته إن فريقه قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، بطل إفريقيا، الذي يضم لاعبين مميزين وأصحاب خبرات. وأوضح أن الإسماعيلي أهدر فرصة محققة للتسجيل في بداية اللقاء، ولو تم استغلالها لكان سير المباراة مختلفًا تمامًا.


 

تنفيذ التعليمات وبذل الجهد

أشاد المدير الفني بالتزام لاعبيه وتنفيذهم للتعليمات التي تدربوا عليها، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعة من العناصر الشابة التي بذلت جهدًا كبيرًا طوال اللقاء، خاصة في ظل مواجهة فريق قوي يتمتع بإعداد مبكر للموسم الجديد.


 

فارق الإعداد وظروف المباراة
 

لفت حمدي إلى أن بيراميدز بدأ فترة الإعداد في يونيو، بينما بدأ الإسماعيلي تحضيراته بعد الأسبوع الأول من يوليو، وهو ما اعتبره نقطة سلبية أثرت على الأداء. وأضاف أن الفريق تلقى هدفًا وصفه بـ”الساذج”، لكنه شدد على العودة للعمل الجاد لتصحيح الأخطاء.


 

الثقة في اللاعبين ودعم الجماهير
 

أكد المدرب ثقته الكاملة في لاعبيه، وقدرتهم على تقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حاجة الفريق لضم عناصر أصحاب خبرات لتعزيز الصفوف.

اختتم حمدي تصريحاته بمطالبة جماهير الإسماعيلي بمساندة اللاعبين ودعمهم في المباريات القادمة، معبرًا عن أمله في أن ينجح الفريق في إسعادهم وتحقيق نتائج إيجابية


 

